نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف كواليس عرض الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الاهلي التعاقدات وإعداد الفريق استعدادا لموسم قوي ومرتقب يأمل فيه الأحمر في الدفاع عن ألقابه والعودة لاكتساح منصات التتويج.

ومازال مصير بعض اللاعبين غير معلوم حتى الان أبرزهم اللاعب أحمد القادر والذي كان قريبا للرحيل إلى الدوري السعودي وتحديدا نادي الحزم.

وتحدث محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي: " كان هناك رغبة لأحمد عبدالقادر للخروج نظرا لضعف فرصه في المشاركة".

وتابع: " اللاعب عرض من الحزم السعودي وبعد وعقب الموافقة على العرض تفاجئنا بالتراجع".

واختتم: " ووضعه الحالي في انتظار أن يأتي عرض اخر ومشاركته في المعسكر الجاي وفقا لرؤية الجهاز الفني".

