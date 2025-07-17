الرياضة

الأهلي يكشف كواليس عرض الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر

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الأهلي يكشف كواليس عرض الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الاهلي التعاقدات وإعداد الفريق استعدادا لموسم قوي ومرتقب يأمل فيه الأحمر في الدفاع عن ألقابه والعودة لاكتساح منصات التتويج.

ومازال مصير بعض اللاعبين غير معلوم حتى الان أبرزهم اللاعب أحمد القادر والذي كان قريبا للرحيل إلى الدوري السعودي وتحديدا نادي الحزم.

وتحدث محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي: " كان هناك رغبة لأحمد عبدالقادر للخروج نظرا لضعف فرصه في المشاركة".

وتابع: " اللاعب عرض من الحزم السعودي وبعد وعقب الموافقة على العرض تفاجئنا بالتراجع".

واختتم: " ووضعه الحالي في انتظار أن يأتي  عرض اخر ومشاركته في المعسكر الجاي وفقا لرؤية الجهاز الفني".
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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