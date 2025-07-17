نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اقتراب رحيل أبو علي.. محمد يوسف يحاول إقناع ريبيرو بالاعتماد على جراديشار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إلى إقناع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بإعادة النظر في موقفه من المهاجم السلوفيني جراديشار، ومنحه فرصة المشاركة خلال الموسم المقبل، في ظل احتمالية رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي أبدى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة بعد تلقيه عروضًا من أندية بالدوري الأمريكي والقطري.

ريبيرو لا يزال متمسكًا برأيه حول مستوى جراديشار، معتبرًا أن بطء تحركاته لا يتناسب مع الأسلوب التكتيكي الذي يعتمد عليه، ما يضع الفريق في مأزق هجومي حال إتمام رحيل وسام دون وجود بديل مناسب.

وفي سياق متصل، رحل عن صفوف الأهلي حتى الآن تسعة لاعبين دفعة واحدة، منهم علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق، إلى جانب رامي ربيعة وحمزة علاء، كما انتهت إعارة يحيى عطية الله، بينما غادر عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة، وتمت إعارة كريم الدبيس إلى سيراميكا، بالإضافة إلى رحيل خالد عبد الفتاح.

وعلى مستوى التدعيمات، أبرم النادي الأهلي مجموعة من الصفقات المهمة، أبرزها ضم التونسي محمد علي بن رمضان، واستعادة محمود حسن تريزيجيه، والتعاقد مع المالي أليو يانج، إلى جانب أحمد مصطفى زيزو، ومحمد سيحا حارس المقاولون، كما ضم أحمد رمضان بيكهام بنظام الإعارة مع خيار الشراء، ووقّع مع مصطفى العش بعد انتهاء إعارته من زد، بالإضافة إلى التعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعي من فاركو، وأخيرًا محمد شريف في صفقة انتقال حر.

ويترقب الجهاز الفني تطورات موقف وسام أبو علي لحسم القرار النهائي بشأن الاعتماد على جراديشار أو البحث عن بديل جديد في سوق الانتقالات.