نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة حول التعاقد مع مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي بالتعاقد مع النادي الأهلي وذلك بعد عقب الأحداث الأخيرة في ملف وسام أبو علي وتعويضه بمصطفى محمد.



ونفى محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي أي اجتماعات أو اتصالات مع الاعب أو وكيله في تصريحات عبر قناة الأهلي.



وقال: "لم يحدث اتصال مع مصطفى محمد أو وكيله للإنتقال للأهلي".

وواصل؛ "الكلام أو الاخبار والإشاعات لو استمر الرد عليها لن ننتهي، لكن انا لم أجتمع مع اللاعب تماما".

وحتى الان مازال مصير وسام أبو علي مجهولا في الأهلي وسط ضغوط كبيرة من جانبه للرحيل، ليتردد عدة أسماء لتعويض مركزه وعلى رأسهم مصطفى محمد.