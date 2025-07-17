الرياضة

بعد العروض الخارجية.. محمد يوسف يحسم موقف الأهلي النهائي من استمرار إمام عاشور

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بعد العروض الخارجية.. محمد يوسف يحسم موقف الأهلي النهائي من استمرار إمام عاشور

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن مصير إمام عاشور وذلك بعد أن ارتبط اسم اللاعب بعروض خارجية.

وقال يوسف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "امام عاشور  متبقي له 3 مواسم مع الأهلي، النقطة اني تحدثت مع امام بشأن جلسة مرتقبة لتمديد التعاقد".

وتابع: "امام من اللاعبين المميزين وملتزم جدا واداء رجولي بشكل كبير وقدم موسم مميز جدا، والفترة الحرجة في الدوري اخر 6 ماتشات في الدوري اداء عالي وروح وتأثير كبير ".

وواصل: "حزنت جدا لاصابته في ماتش انتر ميامي كونه يحدث الفارق في الشق الهجومي، وكما تحدثت  معه بشأن الجلسة المرتقبة وتمت ".

واختتم: " سنقدم أفضل شيئ لامام وان شاء الله الايام القادمة  نحسم الملف ده ولا وجود لأي مشاكل في هذه النقطة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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