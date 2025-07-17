نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من ضم مدافع زد.. والمفاوضات تدخل مراحلها النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي الزمالك من التوصل لاتفاق نهائي مع نادي زد بشأن التعاقد مع محمد إسماعيل، مدافع الفريق الشاب، في إطار تحركات الإدارة البيضاء لدعم الخط الخلفي قبل انطلاق الموسم الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



دخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات متقدمة مع إدارة زد، حيث يُجري الطرفان محادثات حاليًا لحسم التفاصيل المالية للصفقة، بناءً على رغبة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي شدد على أهمية التعاقد مع مدافع يمتلك إمكانيات قوية لدعم الدفاع الأبيض.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي زد إن موقف الزمالك في التفاوض اختلف تمامًا عن الميركاتو الشتوي السابق، موضحًا: "في السابق كانت هناك اتصالات بشأن أكثر من لاعب مثل زيكو والبانوبي، دون حسم موقف نهائي، أما الآن فالطلب واضح ومحمد إسماعيل مطلوب بشكل رسمي".

وأوضح المصدر ذاته أن الزمالك كان يفكر في تقديم المدافع أحمد حسام ضمن الصفقة، إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي حالت دون تنفيذ هذا المقترح، ما جعل المفاوضات تسير في اتجاه الاتفاق المالي فقط.

العلاقات القوية بين مسؤولي الزمالك ونظرائهم في زد تسهم بشكل كبير في تسريع الاتفاق، رغم دخول نادي بيراميدز مؤخرًا على خط المفاوضات لمحاولة خطف الصفقة، إلا أن المؤشرات تصب في مصلحة الزمالك، خاصة مع رغبة اللاعب القوية في ارتداء قميص الفارس الأبيض.

من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة تطورات مهمة، في ظل رغبة الزمالك في حسم جميع ملفاته التعاقدية قبل ختام معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.