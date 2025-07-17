نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكالي: حلمي لم يكتمل مع منتخب الشباب.. وأتمنى العودة للتدريب في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، عن أمنيته في الاستمرار بقيادة منتخب الشباب، موضحًا أنه كان يطمح لتنفيذ خطة طويلة المدى مع الفريق، لكن رحيله جاء بشكل مفاجئ أثناء تواجده في البرازيل.

وقال ميكالي خلال مداخلة ببرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة أون سبورت 1: "كنت أعمل على مشروع ممتد مع المنتخب، لكني فوجئت بإنهاء التعاقد دون سابق إنذار".

وأضاف: "تسلمت جزءًا من مستحقاتي، ويتولى المحامي الخاص بي متابعة باقي المستحقات المتفق عليها".

وأشار ميكالي إلى أنه أبدى مرونة كبيرة من أجل البقاء، حتى أنه وافق على تخفيض راتبه، إلا أن اتحاد الكرة لم يظهر اهتمامًا حقيقيًا ببقائه.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل بالفعل القسطين الأول والثاني من قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه، ضمن جدول سداد تم التوافق عليه قبل فسخ العقد بشكل ودي.