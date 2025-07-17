رونالدو يحصد جائزة أفضل هدف في الموسم بدوري روشن السعودي باختيار الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن فوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي من منافسات دوري روشن السعودي، وذلك وفقًا لاختيار الجماهير عبر تصويت رسمي.

رونالدو يحصد جائزة أفضل هدف في الموسم بدوري روشن السعودي

ونشرت الرابطة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، يوثق الهدف الفائز، مرفقًا بتعليق جاء فيه: «قذيفة التاريخي كانت الأفضل هذا الموسم من اختيار الجمهور.. حققها كريستيانو رونالدو»، في إشارة إلى الهدف الصاروخي الذي سجله "الدون" في واحدة من أبرز لقطات الموسم.

قذيفة "التاريخي" كانت الأفضل 🐐



جائزة أفضل هدف في الموسم من اختيار الجمهور المقدّمة من @BSF_sa 🏆



حققها كريستيانو رونالدو 🇵🇹#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/Jy9x2Czw4L — دوري روشن السعودي (@SPL) July 16, 2025

— دوري روشن السعودي (@SPL)

ويعود الهدف المتوج إلى مباراة جمعت النصر بفريق الرياض ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة، حيث سجّل رونالدو الهدف الثاني لفريقه في اللقاء، والذي انتهى بفوز النصر بنتيجة 2-1.

الهدف لم يكن مميزًا فقط من حيث جماليته وقوته، بل حمل أيضًا رقمًا تاريخيًا في مسيرة نادي النصر، إذ أصبح الهدف رقم 900 الذي يسجله "العالمي" في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين السعودي، ليكتسب بذلك بعدًا رمزيًا إلى جانب قيمته الفنية.

ويواصل كريستيانو رونالدو تألقه اللافت منذ انضمامه إلى صفوف النصر، حيث نجح في حصد أكثر من لقب فردي، أبرزها جائزة هدّاف الدوري في الموسم الماضي، بعدما سجل 25 هدفًا، متفوقًا على أبرز نجوم المسابقة.