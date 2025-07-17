نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف يفجر مفاجأة عن مستقبل وسام أبوعلي مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي مفاجأة عن مستقبل وسام أبوعلي مهاجم الفريق.

وقال محمد يوسف عبر قناة الأهلي: وسام أبو علي مازال لاعبًا في الأهلي وكل غياب له عن التدريبات سيطبق عليه لائحة العقوبات، والعرض الأمريكي لم يلبي مطالب النادي.

وتابع محمد يوسف عن خروج لاعبي الأهلي للتسوق في أمريكا: الراحة النفسية شيء مهم لأن اللاعبين ليسوا الآلات ويحتاجوا إلى راحة نفسية، وكانت فكرة ريبيرو أنهم يخرجوا ويفصلوا، واللاعيبه خرجت لمدة 3 أو 4 ساعات وعادوا للفندق.

وتحدث محمد يوسف عن تطبيق خصومات على لاعبي الأهلي بعد كأس العالم للأندية:لم نطبق خصومات، برنامج البطولة كان موضوع قبل التوجه إلى أمريكا وكل شيء كان مخطط له.