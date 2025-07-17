نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط اهتمام الوكرة.. ديانج يصدم الأهلي بطلب غير متوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي، قرارًا مفاجئًا بشأن مستقبله وذلك وسط أنباء عن اهتمام الوكرة القطري بالحصول على خدماته هذا الصيف.

أفاد برنامج “بلس 90” بأن ديانج طلب تأجيل تمديد عقده مع الأهلي في المرحلة الحالية.

وعقد أسامة هلال عضو لجنة الاسكاوتنج، الذي يتولى ملف التعاقدات بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع أليو ديانج من أجل تمديد عقده.

ويرفض ديانج، التجديد مع الأهلي في المرحلة الحالية، خصوصًا وأن الفريق يبدأ فترة الاعداد حاليًا.

وطلب ديانج، تأجيل حسم ملف التجديد في المرحلة الحالية، وهذا الموقف حاليًا برمته.

يذكر أن ديانج مطلوب في الوكرة القطري لتعويض رحيل حمدي فتحي المحتمل إلى بيراميدز.