نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يوسف يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد يوسف المدير الرياضي بالناي الأهلي، حقيقة فتح باب المفاوضات مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، لضمه هذا الصيف.

وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي بدأت التفاوض مع مصطفى محمد ليعوض رحيل وسام أبو علي الذي يقترب من الذهاب إلى الدوري الأمريكي.

ونفى يوسف عبر برنامج “حارس الأهلي” ما يتردد حول الدخول في مفاوضات مع مصطفى محمد من الأساس.

وأوضح محمد يوسف: “مفيش أي اجتماع حصل لا مع مصطفى محمد ولا مع وكيله”.

وواصل: “وكل الكلام والأخبار دي مش صحيحة، ومش هنقدر نرد على كل حاجة بتتقال”.