عاجل| "انتهت".. الأهلي يوافق على العرض الأمريكي ووسام أبو علي يرحل خلال ساعات

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أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي موقفه من العروض المقدمة لضم مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، ووافق رسميًا على العرض المقدم من نادي كوزموس كرو الأمريكي، تمهيدًا لإتمام الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، في واحدة من أبرز صفقات الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يوافق على العرض الأمريكي ووسام أبو علي يرحل خلال ساعات

وكشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـجريدة دوت الخليج الرياضي، أن إدارة القلعة الحمراء أعطت الضوء الأخضر للموافقة على العرض الأمريكي المقدم لضم وسام أبو علي، والذي وصلت قيمته إلى نحو 8 ملايين دولار، بالإضافة إلى عدد من الامتيازات الأخرى التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأمريكي.

وأكدت المصادر أن اللاعب بات على أعتاب الرحيل عن صفوف الأهلي، بعد أن تم الاتفاق على أغلب بنود العقد، ولم يتبقَّ سوى وضع اللمسات النهائية على طريقة دفع المقابل المالي، والتي يُنتظر أن يتم تسويتها بشكل نهائي خلال الساعات القادمة.

وكان الإعلامي أحمد عبد الباسط قد ألمح عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إلى اقتراب اللاعب من مغادرة القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه أبلغ عددًا من زملائه بقرار رحيله الوشيك إلى الدوري الأمريكي.

الصفقة المنتظرة تأتي في وقت يسعى فيه النادي الأهلي لإعادة هيكلة صفوفه، خاصة في ظل رغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة احترافية جديدة خارج القارة الإفريقية.

يُذكر أن وسام أبو علي قدم أداءً مميزًا مع الأهلي، حيث شارك في 60 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 38 هدفًا وصنع 10 أهداف، ليُثبت نفسه كأحد أهم المهاجمين الذين مروا على الفريق في السنوات الأخيرة.