ليفربول يطارد صفقتين مدويتين

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أحمد جودة - القاهرة - وضع ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كلًا من البرازيلي رودريغو والسويدي الدولي ألكسندر إيزاك مهاجمي ريال مدريد الإسباني ونيوكاسل هدفًا للتعاقد معهما أو أحد منهما، في ظل رغبة لاعبه الكولومبي لويس دياز في الرحيل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وتبدو فرص ضم رودريغو أسهل من إيزاك، في ظل تراجع دوره مع ريال مدريد منذ الموسم الماضي تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وأيضًا مع قدوم المدرب الجديد شابي ألونسو، إذ اكتفى بمشاركة واحدة بصفته أساسيًا من أصل ست مباريات في مونديال الأندية الذي ودعه النادي الملكي بخسارة مذلة في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة.

وأفادت مصادر إخبارية في بريطانيا وأيضًا بالعاصمة الإسبانية، بأن ليفربول الذي خسر مؤخرًا مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير مروع، استشار وكلاء أعمال مقربين من رودريغو قبل البدء في الدخول بمفاوضات مع الريال من أجل الحصول على خدمات البرازيلي، وفي الوقت نفسه أكد بطل إنجلترا أنه مستعد لدفع 100 مليون إسترليني من أجل الحصول على خدمات إيزاك من نيوكاسل على الرغم من تمسك ناديه به.

وتوقعت صحيفة «آس» الإسبانية أن يكون العرض المقدم من ليفربول من أجل الحصول على البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا بحدود 60 مليون إسترليني. ويدافع رودريغو عن ألوان الريال الذي خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض على صعيد مسابقات الدوري والكأس الإسبانيين ودوري أبطال أوروبا، منذ 2019 بعدما قدم إليه من سانتوس، وهو مرتبط بعقد مع النادي الملكي حتى يونيو (حزيران) 2028 بعدما مدده في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

