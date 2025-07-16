"قعدوا مع اللاعب".. بيراميدز ينافس الزمالك على منبوذ الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز عن وجود اهتمام جاد من إدارة الفريق بضم أحمد عبدالقادر، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بعناصر هجومية مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

بيراميدز ينافس الزمالك على أحمد عبد القادر

وأوضح المصدر أن هناك تواصلًا قد تم بالفعل مع اللاعب خلال الأيام الماضية، حيث قال: «تواصلنا مع أحمد عبدالقادر في الفترة الأخيرة لمعرفة موقفه من الانضمام إلى صفوف بيراميدز، وتم عقد جلسة مباشرة معه لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالعرض».

ويعيش اللاعب في الوقت الحالي حالة من التوتر داخل القلعة الحمراء، بسبب رغبته في الرحيل بشكل نهائي عن النادي، بعدما أصبحت فرص مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الأول ضعيفة في ظل وجود منافسة قوية على مركزه، في حين تتمسك إدارة الأهلي بخروجه على سبيل الإعارة فقط وليس البيع النهائي، وهو ما لا يلقى قبولًا لدى اللاعب.

وتابع المصدر: «قدمنا للاعب عرضًا مغريًا يتناسب مع إمكانياته وطموحاته، وأبدينا رغبتنا الكبيرة في ضمه إلى صفوف بيراميدز، وقد أبدى اللاعب مرونة كبيرة ولم يُبدِ أي اعتراض على الفكرة».

وأشار المصدر إلى أن إدارة بيراميدز أكدت للاعب استعدادها التام لإتمام الصفقة في أي وقت، شريطة أن يتمكن من حل أزمته التعاقدية مع النادي الأهلي، خاصة أن عقده لا يزال ساريًا مع القلعة الحمراء.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن نادي الزمالك دخل هو الآخر على خط المفاوضات، حيث أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أحمد عبدالقادر خلال نفس الفترة، مع وجود أنباء عن ترحيب اللاعب بفكرة الانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض أيضًا، ما يشعل المنافسة بين الناديين على ضم أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري المصري.