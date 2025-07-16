نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب النصر يثير غضب مورينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، انزعاجه من غياب الكولومبي جون دوران عن اليوم الأول لمعسكر الفريق التحضيري في البرتغال، واصفًا تصرفه بـ "قلة احترام".

وانضم دوران مؤخرًا إلى فنربخشة على سبيل الإعارة قادمًا من النصر السعودي لمدة موسم.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: هناك قواعد واضحة هنا، ومن لا يلتزم بها ستكون هناك عواقب. سنتحدث معه عندما يظهر، إذا قرر الظهور.

وقضى دوران مع النصر ستة أشهر بعدما انضم إلى الفريق قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، إذ خاض 18 مباراة مع الفريق في كافة المسابقات سجل خلالها 12 هدفًا.

وبحسب تقارير صحافية تركية، من المتوقع أن ينضم دوران إلى المعسكر في الأيام المقبلة بالبرتغال.

