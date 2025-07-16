نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألافيس يضم المغربي يوسف لخديم من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ديبورتيفو ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء ضم المدافع المغربي يوسف لخديم من ريال مدريد بعقد يستمر حتى يونيو 2029.

قال ألافيس في بيان عبر موقعه على الإنترنت إن يوسف إنريكيز لخديم "ظهير أيسر.. يتمتع ببنية جسدية قوية وشخصية وإمكانات هائلة. وُلد في مدريد (في السابع من أكتوبر 2005)، وانضم إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب في صغره، ولعب في جميع فرق الناشئين بالنادي حتى أثبت جدارته كلاعب أساسي في فريق كاستيا (الفريق الثاني لريال) الموسم الماضي".



وأضاف النادي أن لخديم كان واحدًا من نجوم فريق كاستيا الذي يدربه الدولي السابق الإسباني ألفارو أربيلوا.

ولعب لخديم مع منتخب المغرب تحت 20 عامًا واستُدعي للمنتخب الأول في عمر 18 عامًا قبل أن يشارك مع الفريق الثاني لريال، وكان ضمن قائمة تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة.

وينضم لخديم الآن إلى صفوف ألافيس ليخوض تجربته الأولى في دوري الدرجة الأولى قبل أن يكمل 20 عامًا من عمره.

