لقب وحيد في 51 مباراة.. ماذا قدم حمدي فتحي مع الوكرة القطري؟

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب فريق بيراميدز من التعاقد مع لاعب وسط فريق الوكرة القطري الحالي والأهلي سابقا حمدي فتحي، وذلك من أجل دعم الفريق السماوي في الموسم المقبل.

ماذا قدم حمدي فتحي مع الوكرة القطري؟

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز ما قدمه اللاعب حمدي فتحي مع فريق الوكرة القطري قبل العودة إلى القاهرة عبر بوابة بيراميدز.

خاض حمدي فتحي 51 مباراة رفقة فريق الوكرة القطري، وذلك منذ التعاقد معه من الأهلي في مطلع يوليو عام 2023.

ونجح فتحي في تسجيل 4 أهداف مع فريق الوكرة القطري، وصناعة 3 آخرين لزملائه بالفريق خلال الموسمين الماضيين.

حصل حمدي فتحي على لقب كأس قطر في الموسم الماضي 2024، وذلك بعد الفوز على فريق الريان بهدف نظيف.

ويبلغ حمدي فتحي من العمر 30 عاما، ويجيد اللعب في مناطق وسط الملعب الدفاعي، ومنطقة الدفاع، وسبق له اللعب مع فريق إنبي ودمنهور وفريق بتروجيت، ولكن كانت المحطة الأبرز مع فريق الأهلي المصري.

يذكر أن فريق الأهلي نجح في الحصول على خدمات حمدي فتحي على سبيل الإعارة خلال فترة خوض مباريات كأس العالم للأندية الماضية، وخاض حمدي 3 مباريات في دور المجموعات، وتمكن من صناعة هدف واحد.