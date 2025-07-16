نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. رينيه فايلر يعود للتدريب من بوابة الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد السويسري رينيه فايلرمدرب الأهلي السابق، للتدريب من خلال بوابة الدوري الأمريكي.

وأعلن بنادي دي سي يونايتد الأمريكي، إتمام الاتفاق على تعيين المدرب السويسري رينيه فايلر كمدير فني جديد للفريق بعد غياب فترة طويلة عن التدريب.

وأشارن النادي أن الاتفاق تم رهنًا بالحصول على تصريح العمل له في الولايات المتحدة وسيواصل كيفن فلاناجان أداء مهامه كمدرب مؤقت حتى وصول السويسري رينيه فايلر.

وكان فايلر قد صرح بذلك: "دي سي يونايتد نادٍ ذو تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية جماهيرية متحمسة والأساسات الموجودة هنا تمنحني الثقة فيما يمكننا بناءه ولا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنني ملتزم تمامًا بقيادة هذا النادي إلى حيث ينتمي، والمنافسة على أعلى مستوى في الدوري الأمريكي لكرة القدم."