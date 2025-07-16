نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الزمالك اليوم.. تدريبات خططية وتقسيمة فنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على الجوانب الفنية خلال المران المسائي الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية.

وحرص المدير الفني على الاهتمام بتطبيق بعض الجوانب الخططية في المران، بعدما خاض اللاعبون تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم خلال الفترة الصباحية.

وقام البلجيكي يانيك فيريرا وجهازه المعاون بتوجيه اللاعبين خلال التدريبات الخططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية بطول الملعب في ختام المران.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من أمس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.