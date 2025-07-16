نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التونسي نبيل الكوكي ينعى الدكتور ميمي عبد الرازق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الحسابات الرسمية للنادي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، نعى التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، فقيد الرياضة المصرية والقلعة الخضراء المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق، والذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.

وجاءت الرسالة الحزينة التي وجهها نبيل الكوكي كالتالي:

“بقلوب مليئة بالحزن والأسى، أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد أعمدة النادي المصري وأساطير الكرة المصرية. لقد كان الراحل رمزًا للعطاء والإخلاص، ومسيرته الحافلة ستبقى محفورة في ذاكرة الرياضة المصرية. أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجماهير النادي المصري الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.