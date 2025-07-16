عاجل.. بيراميدز يتحرك لخطف مصطفى محمد من الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز أن إدارة النادي قدمت عرضًا رسميًا للتعاقد مع المهاجم الدولي مصطفى محمد، المحترف في صفوف نادي نانت الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الفريق الهجومية.

بيراميدز يتحرك لخطف مصطفى محمد من الأهلي

وأشار المصدر إلى أن النادي يولي اهتمامًا بالغًا بإتمام الصفقة، قائلًا: «نحن نرغب بشدة في التعاقد مع مصطفى محمد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، نظرًا لما يملكه من إمكانيات فنية عالية وخبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية».

وجاءت هذه الخطوة من بيراميدز في ظل تزايد احتمالات رحيل مهاجم الفريق الحالي فيستون ماييلي، الذي تلقى بالفعل عدة عروض خارجية أعرب على إثرها عن رغبته في خوض تجربة جديدة، وهو ما يدفع إدارة النادي للبحث عن بديل قوي لتعويض هذا الرحيل المحتمل.

وأضاف المصدر: «تواصلنا مع وكيل أعمال اللاعب مصطفى محمد، الذي يتواجد حاليًا في القاهرة، وأبلغناه بتفاصيل العرض المقدم من النادي، ونحن الآن في انتظار الرد الرسمي من اللاعب ووكيله لبدء المفاوضات الجدية».

وفي سياق متصل، ترددت تقارير إعلامية تفيد باهتمام النادي الأهلي أيضًا بضم مصطفى محمد، وذلك في إطار سعيه لتعويض النقص الهجومي المتوقع بعد إصرار المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.