نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال يتسلم رقمه المفضل في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح نادي برشلونة النجم الإسباني الشاب القميص رقم 10 يوم الأربعاء ليتسلمه خلفا لمواطنه أنسو فاتي المنتقل مؤخرا إلى موناكو الفرنسي.

وأعلن عن منحه الرقم قبل إقامة حفل خاص سيوقع خلاله الجناح البالغ من العمر 18 عامًا على عقده الجديد مع النادي حتى عام 2031 بحضور عائلته وأصدقائه والمديرين التنفيذيين للنادي بمن فيهم الرئيس جوان لابورتا ووكيل أعماله جورجي مينديز.

وكان قد تم الاتفاق على العقد الجديد والإعلان عنه في أواخر مايو الماضي، ولكن النادي واللاعب كانا ينتظران بلوغه سن الـ18 عامًا قبل أن تتم مراسم التوقيع الرسمي.

بالعقد الجديدة يلتزم لامين بمستقبله مع برشلونة حتى عام 2031، وهو محمي بشرط جزائي ضخم بقيمة مليار يورو.

ويدخل لامين بالفعل موسمه الثالث في مسيرته الكروية وهو في سن الـ18 عامًا فقط، ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم بعد أن قدم موسمًا رائعًا في 2024-2025.

ويملك الرقم تاريخا عريقا إذ ارتداه الأرجنتيني دييغو مارادونا والبرازيلي روماريو والبلغاري خريستو ستويشكوف والروماني جيورجي هاغي والبرازيليان ريفالدو ورونالدينيو ومؤخرا الأرجنتيني ليونيل ميسي.

