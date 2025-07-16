نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لامين يامال بقميص الأساطير رقم 10 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة رسميًا، اليوم الأربعاء، منح القميص الأسطوري رقم 10 لنجمه الواعد لامين يامال.

انضم اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى كوكبة من الأساطير الذين ارتدوا القميص رقم 10 في برشلونة، أبرزهم دييغو أرماندو مارادونا، روماريو، ريفالدو، ريكيلمي، رونالدينيو، ليونيل ميسي.

وتألق يامال بشكل لافت خلال العامين الأخيرين، بعدما بزغ نجمه مع منتخب إسبانيا وأسهم بقوة في تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا 2024، قبل أن يصبح أحد اهم نجوم برشلونة الموسم الماضي.

وأعلن النادي الكتالوني اليوم رسميًا تمديد عقد اللاعب حتى 2031، بعدما كان سينتهي في يونيو 2026، وكذلك منحه القميص الأيقوني رقم 10.