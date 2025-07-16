نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يغيب فترة طويلة بعد عملية الكتف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المتوقع أن يغيب لاعب وسط ريال مدريد جود بيلنغهام عن الملاعب لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا للتعافي من عملية جراحية في الكتف بعد أن أعلن العملاق الإسباني يوم الأربعاء أنه خضع لعملية جراحية ناجحة.

وقال ريال مدريد في بيان له: خضع لاعبنا جود بيلنغهام لعملية جراحية ناجحة لعلاج خلع متكرر في الكتف الأيسر، سيبدأ بيلنغهام الآن فترة إعادة التأهيل قبل عودته إلى التدريبات التأهيلية.

وفي حين لم يحدد ريال مدريد المدة المتوقعة لتعافي اللاعب، إلا أن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أن عودته إلى الملاعب ستستغرق نحو 12 أسبوعًا.

كان بيلنغهام يعاني من آلام في الكتف بعد إصابته بخلع في الكتف في مباراة بالدوري الإسباني في نوفمبر 2023، ولعب منذ ذلك الحين وهو يرتدي دعامة تحت قميصه.

وأرجأ لاعب الوسط الإنجليزي إجراء العملية الجراحية إلى ما بعد مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية هذا الصيف، حيث وصل فريق تشابي ألونسو إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يغيب بيلنغهام عن مواجهة الغريم أتليتكو مدريد في أواخر سبتمبر المقبل في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى أول مباراتين للنادي في دوري أبطال أوروبا.

من المفترض أن يعود لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا إلى الملاعب بحلول الوقت الذي يستضيف فيه ريال مدريد فريق برشلونة في أول كلاسيكو في الموسم في أواخر أكتوبر. لقد وصلت إلى النقطة التي... لقد سئمت من الدعامة، والاضطرار إلى شدها وشدها وشد اللاعبين (الآخرين) لها، وإعادة ترتيبها طوال الوقت".

