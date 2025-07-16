نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمستندات.. مستأجر نادي "ألماظه" يحرر محضر في الشرطة ضد النادي وشركة مصر الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت أحد شركات التسويق الرياضي بتحرير محضر في قسم مصر الجديدة ضد إدارة نادي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والشركة المالكة للنادي بسبب قيام إدارة النادي التابع لشركة مصر الجديدة بمنع ممثلي شركة التسويق الرياضي من دخول النادي رغم ارتباط شركة التسويق بعقد حق انتفاع ممتد مع النادي حتي 2029.

مستأجر نادي "ألماظه" يحرر محضر في الشرطة

وذكرت الشركة في بلاغها أن إدارة النادي المملوك لشركة مصر الجديدة خالفت تعليمات مستشار رئيس الجمهورية بضرورة تعويض المتضررين قبل إخلاء النادي وتسليمه إلى المحافظة.

وذكر ممثل شركة التسويق الرياضي أن الشركة ستتخذ عدة خطوات تصعيدية ضد رئيس شركة مصر الجديد ومجلس إدارة النادي ومحافظ القاهرة لمخالفة الخطاب الصادر من رئاسة الجمهورية بضرورة تعويض المتضررين قبل الإخلاء وهو لم يحدث حيث رفضت الشركة والمحافظ صرف اي تعويضات أو رد التأمين النهائي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركة التسويق الرياضي التي حصلت علي حق إيجار ملعب النادي لمدة 9 سنوات وتطويره بمبلغ يتخطي 10 ملايين جنيه في 2021 ويتبقي في التعاقد 5 سنوات حتي الآن.