برشلونة ـ أ.ف.ب: وافق برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، على توقيع عقد رعاية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لأربعة أعوام مقابل 44 مليون يورو ضمن مسعاه لتحسين وضعه المالي، وذلك وفق ما أفادت التقارير. ويحاول برشلونة جاهدا تحقيق التوازن في ميزانيته من أجل تجنب ما حصل معه الموسم الماضي حين فشل في تأمين ضمانات مالية تسمح له بتسجيل الوافد الجديد داني أولمو والواعد باو فيكتور. وأفادت تقارير هذا الأسبوع بأن برشلونة دخل في محادثات مع هيئة السياحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن صفقة من شأنها أن تضع اسم البلاد على الملابس الرسمية للنادي. ويبدو أن هذه الصفقة قد أُبرمت بالفعل وفق ما نقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» عن مصدر مطلع على المفاوضات، على أن تضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

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