نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش يكشف كواليس انتقاله إلى ميلان وسر تألقه حتى سن الـ40 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح لوكا مودريتش، نجم كرة القدم الكرواتي، قلبه في تصريحات صحفية عقب إعلان انتقاله رسميًا إلى نادي ميلان الإيطالي، كاشفًا عن الأسباب التي دفعته لاختيار "الروسونيري" دون غيره من العروض الأوروبية التي تلقاها خلال فترة الانتقالات.

ميلان.. الفريق المفضل منذ الطفولة

وأكد مودريتش أن ميلان كان فريق أحلامه منذ الصغر، موضحًا أنه تأثر كثيرًا بأسطورة النادي الكرواتي زفونيمير بوبان، الذي اعتبره قدوة في بداياته. وأوضح أن عرض ميلان كان الأكثر جدية واحترامًا مقارنة بالعروض الأخرى، ما جعله يشعر بالثقة والارتياح عند اتخاذ قراره بالانضمام إلى صفوف الفريق.

سر الاستمرارية حتى سن الأربعين

وتحدث النجم الكرواتي عن سر استمراره في الملاعب رغم بلوغه سن الأربعين، مؤكدًا أن الشغف باللعبة هو ما يدفعه للاستمرار، إلى جانب نمط حياته الصحي والالتزام بالتمارين والانضباط الشخصي، مشددًا على أنه لا يمتلك أي أسرار خارقة، وإنما فقط حب عميق لكرة القدم وروح قتالية لا تتوقف.

القميص رقم 14... ورمز خاص

وعن اختياره للقميص رقم 14 بدلًا من الرقم 10 الذي ارتبط به في مسيرته، أوضح مودريتش أن القميص رقم 10 محجوز حاليًا للنجم البرتغالي رافائيل لياو، مشيرًا إلى أنه ارتدى الرقم 14 في بداياته المهنية، ويشعر نحوه بارتباط معنوي خاص جعله سعيدًا بارتدائه مجددًا في رحلته الجديدة.

وعد للجماهير

وفي ختام حديثه، أعرب لوكا مودريتش عن سعادته الغامرة بالانضمام إلى ميلان، مشددًا على رغبته في تقديم أقصى ما لديه داخل المستطيل الأخضر، وأضاف قائلًا: "أعد جماهير ميلان بأن أبذل قصارى جهدي لقيادة الفريق نحو الانتصارات... فورزا ميلان!"