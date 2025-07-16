نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام حمدي فتحي بعد اقترابه من الانضمام إلى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب حمدي فتحي، لاعب وسط نادي الوكرة القطري، من العودة مجددًا إلى الدوري المصري الممتاز، وهذه المرة من خلال نادي بيراميدز، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بعناصر خبرة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "العرب" القطرية، فإن إدارة نادي الوكرة قد تلقت عرضًا رسميًا من نادي بيراميدز خلال الساعات الماضية، من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي المصري. وقد أبدى النادي القطري موافقة مبدئية على الاستغناء عن خدمات فتحي، على أن تُعقد جلسة حاسمة مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب موافقة الجهاز الفني، لحسم تفاصيل الصفقة بشكل نهائي.

تجربة احترافية ومشوار حافل بالأرقام

بدأ حمدي فتحي مسيرته الكروية مع نادي ألعاب دمنهور، حيث خاض 31 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4، قبل أن ينتقل إلى نادي إنبي عام 2015، الذي شهد انطلاقته الحقيقية على الساحة المحلية، إذ لعب بقميصه 53 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ثم انتقل اللاعب في إعارة قصيرة إلى بتروجيت، حيث شارك في 29 مباراة سجل خلالها هدفين دون أن يصنع أهدافًا.

وكانت المحطة الأبرز في مسيرته في يناير 2019، عندما انضم إلى النادي الأهلي، ليحجز لنفسه مكانًا ثابتًا في التشكيلة الأساسية للقلعة الحمراء، ويصبح أحد أعمدة وسط الملعب، حيث خاض مع الفريق 155 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10، وأسهم في تتويج الأهلي بعدد من البطولات المحلية والقارية.

وفي صيف 2023، خاض تجربة احترافية جديدة خارج مصر عبر بوابة نادي الوكرة القطري، حيث شارك مع الفريق في 50 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، مقدّمًا أداءً متوازنًا عزز من قيمته السوقية وخبرته الدولية.