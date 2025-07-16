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أحمد جودة - القاهرة - توفى الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري وذلك بعد أزمة قلبية مفاجئة ليرحل عن عالمنا منذ قليل.

الاتحاد المصري ينعى ميمي عبد الرازق

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل المدرب وذلك بييان عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء مضمونه: "ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري".

وتابع: "والعديد من أندية الدوري المصري الممتاز، والمحاضر بالاتحادين الأفريقي والمصري لكرة القدم، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".