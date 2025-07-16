سموحه ينعى الدكتور ميمي عبد الرازق

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أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس محمد فرج عامر منذ قليل الدكتور ميمى عبد الرازق الذى وافته المنية اليوم بعد تعرضة لأزمة قلبية مفاجئة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى سموحه نعيا للراحل جاء نصه كالاتى:

ينعى مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس محمد فرج عامر ببالغ الحزن والأسى الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى الأسبق ورئيس قطاع الناشئين الأسبق بالنادى الذى وافته المنية اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والجدير بالذكر أن الدكتور ميمى عبد الرازق تولى منصب رئيس قطاع الناشئين بنادى سموحه وحقق معه نتائج جيدة كما تولى تدريب الفريق الأول بالنادى أكثر من مرة ونجح فى الصعود لنهائى كأس مصر عام 2018.

وأعرب المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه عن حزنه لرحيل الدكتور ميمى عبد الرازق ووصفه بالمدير الفنى التاريخى للنادى.