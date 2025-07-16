نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يوافق مبدئيًا على بيع لويس دياز لبايرن ميونخ وسط مفاوضات مالية مكثفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية حديثة أن نادي ليفربول الإنجليزي أبدى موافقته المبدئية على بيع جناحه الكولومبي لويس دياز إلى نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل مفاوضات مستمرة بين الطرفين لحسم الصفقة.

بايرن ميونخ يرفع عرضه بعد رفض العرض الأول

وبحسب ما ذكرته شبكة ESPN العالمية، فإن إدارة نادي بايرن ميونخ تستعد لتقديم عرض مالي مُحسّن من أجل الظفر بخدمات النجم الكولومبي، بعد أن رفض ليفربول العرض الأول المقدم من النادي الألماني والذي بلغت قيمته نحو 67 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة أن ليفربول يطالب بالحصول على 100 مليون يورو كقيمة نهائية للموافقة على الاستغناء عن اللاعب، خاصة في ظل مستواه الفني اللافت وأهميته في التشكيلة الأساسية للريدز.

دياز يُبدي رغبته في الرحيل

وفي تطور لافت ضمن مجريات الصفقة، أشارت التقارير إلى أن المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونخ، فينسنت كومباني، قام بإجراء مكالمة بالفيديو مع لويس دياز من أجل إقناعه بمشروع النادي البافاري وأهمية دوره المحتمل ضمن صفوف الفريق.

وقد أثمرت هذه المحادثة عن موافقة دياز على الانتقال إلى بايرن ميونخ، حيث أبلغ اللاعب إدارة نادي ليفربول برغبته الرسمية في الرحيل والانضمام إلى العملاق الألماني هذا الصيف.

ومن الجدير بالذكر أن لويس دياز لا يزال مرتبطًا بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2027، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفًا تفاوضيًا قويًا فيما يخص تحديد المقابل المالي المطلوب مقابل بيعه.

وتُعد هذه الصفقة من بين أبرز التحركات المحتملة في سوق الانتقالات الأوروبية خلال الصيف الحالي، خاصة أن دياز يُعتبر من أبرز لاعبي ليفربول في الفترة الأخيرة، وقدّم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من بورتو البرتغالي.