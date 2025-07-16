نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يكشف عن القميص البديل لموسم 2025-2026 استعدادًا لانطلاقة جديدة في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رسميًا عن القميص البديل الجديد للفريق الذي سيرتديه اللاعبون خلال منافسات الموسم الكروي المقبل 2025-2026، في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يكشف عن القميص البديل لموسم 2025-2026

ومن خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، نشر النادي صورًا ترويجية للقميص البديل، ظهر فيها ثنائي الفريق الشاب أماد ديالو وكوبي ماينو، وهما يرتديان الزي الجديد الذي تميز بتصميم عصري يعكس هوية النادي الإنجليزية العريقة مع لمسات تجديد لافتة.

United, wherever we go 😈🖤



Our new @adidasFootball away kit is out now 🤍 — Manchester United (@ManUtd) July 16, 2025

— Manchester United (@ManUtd)

ويأتي طرح القميص البديل بعد فترة وجيزة من الكشف القميص الأساسي الذي حافظ على لونه التقليدي الأحمر، المعروف بكونه رمزًا تاريخيًا للشياطين الحمر، والمرتبط بشخصية النادي منذ تأسيسه.

وفي سياق آخر، يستعد مانشستر يونايتد لخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستكون البداية قوية بمواجهة مرتقبة أمام فريق أرسنال في إطار الجولة الأولى، في مباراة يُتوقع أن تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما العريق.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز الخامس عشر، في واحدة من أسوأ مواسمه في العصر الحديث، ما أثار الكثير من الانتقادات وفتح باب التغييرات داخل صفوف الفريق سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين.

وتأمل جماهير النادي في أن يكون الموسم الجديد بداية لعودة الفريق إلى سابق عهده والمنافسة على البطولات المحلية والقارية، خاصة في ظل التدعيمات التي يجريها النادي وتحسن مستوى بعض اللاعبين الشباب.