مانشستر يونايتد يكشف عن القميص البديل لموسم 2025-2026 استعدادًا لانطلاقة جديدة في البريميرليج

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رسميًا عن القميص البديل الجديد للفريق الذي سيرتديه اللاعبون خلال منافسات الموسم الكروي المقبل 2025-2026، في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، نشر النادي صورًا ترويجية للقميص البديل، ظهر فيها ثنائي الفريق الشاب أماد ديالو وكوبي ماينو، وهما يرتديان الزي الجديد الذي تميز بتصميم عصري يعكس هوية النادي الإنجليزية العريقة مع لمسات تجديد لافتة.

