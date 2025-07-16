نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يمنح وسام أبو علي مهلة لحسم مستقبله وسط توتر في ملف رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منحت إدارة النادي الأهلي المصري اللاعب الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مهلة قصيرة لحسم موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع الفريق أو الرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل سعي النادي لغلق هذا الملف الذي بات يمثل صداعًا حقيقيًا للجهاز الفني قبل انطلاق معسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد في تونس.

شروط الأهلي للموافقة على رحيله

ورغم الأنباء التي تتردد حول رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية خارج مصر، إلا أن الأهلي لا يزال متمسكًا بشروطه المالية للموافقة على رحيل اللاعب، حيث اشترط الحصول على 10 ملايين دولار مقابل الاستغناء عنه، إلى جانب 20% نسبة إعادة البيع حال انتقاله مستقبلًا إلى نادٍ آخر.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورات لافتة في ملف اللاعب، بعدما تغيب عن الخضوع للفحوصات البدنية وأشعة الرنين المغناطيسي التي كان مقرّرًا إجراؤها لتحديد مدى جاهزيته الطبية قبل بدء فترة الإعداد، حيث برر وسام غيابه بادعائه الإصابة في العضلة الخلفية، الأمر الذي أثار شكوكًا داخل الجهاز الفني حول جدية اللاعب ورغبته في البقاء.

ضغوط من اللاعب لتقليل المطالب المالية

ووفقًا لمصادر داخل النادي، فإن وسام أبو علي يحاول الضغط على إدارة الأهلي للتراجع عن الشروط المالية التي وضعتها، بهدف تسهيل انتقاله إلى أحد الأندية الخارجية المهتمة بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف داخل القلعة الحمراء.