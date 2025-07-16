نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيفا" يكشف موعد طرح تذاكر مونديال 2026 بمشاركة قياسية من 48 منتخبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا عن تفاصيل طرح تذاكر بطولة كأس العالم 2026، التي تُعد النسخة الأضخم في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، في تطور جديد يشهده المونديال المرتقب.

موعد طرح تذاكر مونديال 2026

وبحسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن الفيفا عبر موقعه الإلكتروني، فإن عملية بيع التذاكر ستبدأ للمرة الأولى في شهر سبتمبر من العام المقبل 2025، حيث سيتم فتح باب التسجيل المسبق للمشجعين المهتمين بالحضور والمشاركة في القرعة الأولى، وذلك تحديدًا يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025.

وأشار الفيفا إلى أن الجماهير من مختلف أنحاء العالم الراغبين في حضور مباريات البطولة، يمكنهم بدء تسجيل اهتمامهم عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالبهم بضرورة إنشاء معرف (FIFA ID) خاص، يتيح لهم متابعة التحديثات والحصول على فرصة التقديم على التذاكر فور فتح باب التسجيل الرسمي.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وأوضح الاتحاد أن بطولة كأس العالم 2026 ستقام خلال الفترة من الخميس 11 يونيو وحتى الأحد 19 يوليو 2026، على مدار أكثر من شهر من المنافسات، التي ستشهد حضورًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث تستضيفها ثلاث دول في قارة أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.