ريال مدريد يُعلن عن موعد حفل وداع لوكاس فاسكيز بعد مسيرة دامت 18 عامًا

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تنظيم حفل تكريم ووداع خاص للاعبه الإسباني لوكاس فاسكيز، الذي أسدل الستار على مشواره مع النادي عقب نهاية بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ريال مدريد يُعلن عن موعد حفل وداع لوكاس فاسكيز

وأوضح النادي الملكي في البيان أن حفل التكريم سيُقام غدًا الخميس، الموافق 17 يوليو، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، داخل مدينة ريال مدريد الرياضية، وذلك بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز، إلى جانب عدد من مسؤولي النادي، وزملاء اللاعب، وممثلي وسائل الإعلام.

ويأتي هذا الحفل تكريمًا لمسيرة استثنائية قضاها لوكاس فاسكيز داخل أسوار النادي العريق، حيث بدأ مشواره مع ريال مدريد قبل 18 عامًا، وشارك خلال هذه الفترة في العديد من البطولات والمباريات التي شهدت تألقه وإسهاماته الكبيرة في تحقيق العديد من الألقاب.

وفي كلمته خلال البيان، توجه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بكلمات مؤثرة لوداع فاسكيز، قائلًا: «لوكاس فاسكيز يُعد تجسيدًا حقيقيًا للقيم التي يؤمن بها ريال مدريد؛ فهو مثال للعمل الجاد والمثابرة والتواضع، فضلًا عن تمثيله لروح الانتصار. لقد كان دائمًا أحد أكثر اللاعبين قربًا من قلوب جماهيرنا، ولطالما قدّرته جماهير البرنابيو، لما يتمتع به من التزام وولاء للفريق. ريال مدريد كان وسيظل دائمًا بيته».

يُذكر أن فاسكيز أنهى مسيرته مع الميرينغي مع نهاية موسم 2024-2025، بعدما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والقارية، ليغادر النادي وهو محمّل بتاريخ حافل، تاركًا بصمة لا تُنسى في تاريخ ريال مدريد.