نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة ميمي عبد الرازق نجم ومدرب النادي المصري السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن ميمي عبد الرازق، أحد الرموز الرياضية البارزة في تاريخ النادي المصري، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وأكد محافظ بورسعيد أن الراحل كان نموذجًا مشرفًا للانتماء والعطاء الرياضي، وأحد أبناء بورسعيد المخلصين الذين خدموا الكرة المصرية عامة والنادي المصري خاصة، سواء كلاعب أو مدرب أو إداري، وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.