نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامى الصفقة الثامنة للاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى فى ضم محمد سامى لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة عام على سبيل الإعارة.
وتضمن عقد محمد سامى بندا يسمح بشراء اللاعب فى نهاية الموسم.
ويلعب محمد سامى فى خط الدفاع وجاء التعاقد معه بعد موافقة أحمد سامى المدير الفني للفريق.
ويعتبر محمد سامى هو الصفقة الثامنة
للاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفى الحالى بعد جنش ومحمود عجيب ونور علاء وكناريا ومحمد تونى وعبد الرحمن بودى والنيجيرى اسحق سافيور