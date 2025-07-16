نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد إنتر ميامي لخوض مواجهة قوية أمام سينسيناتي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز، لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب تي كيو إل، مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي، تحت إدارة الحكم الأمريكي لوكس سازبلا.

ويحتل سينسيناتي وصافة ترتيب مجموعة الشرق برصيد 42 نقطة من 22 مباراة، بينما يأتي إنتر ميامي في المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 19 مواجهة.

موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025

من المقرر، أن تنطلق يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025

يمكنكم مشاهدة المواجهة عن طريق منصة "Apple TV"، وهي الناقل الحصري لمباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لموسم 2024-25.