نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. حارس تشيلسي ينتقل إلى بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح بورنموث في الحصول على خدمات الصربي جورجي بيتروفيتش حارس مرمى تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بورنموث يتعاقد مع الصربي بيتروفيتش

وأعلن بورنموث عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع جورجي بيتروفيتش، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى، قبل بداية الموسم الجديد.

ووقع الحارس الصربي عقدًا مع بورنموث لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال جورجي بيتروفيتش إلى بورنموث، كلفت خزينة النادي 25 مليون يورو.

وأجرى الحارس الصربي حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي بورنموث بعد انضمامه بشكل رسمي، وقال: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا. جئت إلى بورنموث رغبةً في التطور واللعب على أعلى مستوى. مع هذا النادي، وبفضل هذه الإمكانيات، أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك".

وأضاف: "أريد مساعدة الفريق على تحقيق النتائج، والتطور يومًا بعد يوم، وأن أصبح لاعبًا أفضل".

وانضم الحارس الصربي البالغ من العمر 25 عامًا إلى صفوف البلوز صيف 2023 قادمًا من نيو إنجلاند الأمريكي بمقابل 16 مليون يورو.

وانتقل جورجي بيتروفيتش الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى نادي ستراسبورج الفرنسي، وخاض مع الفريق 31 مباراة بكافة المسابقات.