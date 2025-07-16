نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميامي المتوقع أمام سيسيناتي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل إنتر ميامي ضيفًا ثقيلًا على نظيره سينسيناتي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب تي كيو إل، مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي، تحت إدارة الحكم الأمريكي لوكس سازبلا.

ويحتل سينسيناتي وصافة ترتيب مجموعة الشرق برصيد 42 نقطة من 22 مباراة، بينما يأتي إنتر ميامي في المركز الخامس برصيد 38 نقطة من 19 مواجهة.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع لمباراة سينسيناتي

▪︎حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

▪︎خط الدفاع: جوردي أليا - ماكسيميليانو فالكون - ديفيد مارتينيز - ريان سايلور.

▪︎خط الوسط: تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس - تيلاسكو سيجوفيا - بنجامين كريماسكي.

▪︎خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.

موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025

من المقرر، أن تنطلق يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025

يمكنكم مشاهدة المواجهة عن طريق منصة "Apple TV"، وهي الناقل الحصري لمباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لموسم 2024-25.