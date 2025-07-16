منتخب الناشئين لألعاب القوى يخوض اليوم تجارب تأهيلية وبرنامج مثالي لمراكز إعداد الرياضيين بمسقط

كتب ـ بدر الزدجالي:

يخوض اليوم (الخميس) مجموعة من لاعبي ألعاب القوى تجارب تأهيلية من اجل اختيار قوائم لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة العربية للناشئين، والتي ستقام في نهاية شهر اغسطس القادم والتي من المقرر ان يشارك فيها المنتخب الوطني في مجموعة من المسابقات ابرزها السرعة والوثب والمسافات المتوسطة، حيث سيتم اختيار افضل العناصر من تلك التجارب على ان يدخل المنتخب قبله في معسكر اعدادي بمحافظة ظفار خلال شهر اغسطس القادم.

وكان المنتخب الوطني قد بدأ برنامج اعداده من يوم 6 من الشهر الحالي في معسكر مغلق وتدريبات يومية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تحت اشراف الجهاز الفني للمنتخب والمكون من المدربين محمد الهوتي وحمود الدلهمي وفهد المشايخي وعماد سراج واحمد السيابي وباشراف اداري من هيثم الصالحي وتضمن برنامج اعداد المنتخب مجموعة من الحصص التدريبية الفترة الصباحية والمسائية بالاضافة الى تأهيل اللاعبين بشكل جيد من خلال عمل بعض الورش النظرية لهم. وسوف تكشف تجارب اليوم عن قائمة المنتخب التي ستتوجه إلى معسكر صلالة بالاضافة الى القائمة التي ستمثل المنتخب في المشاركات الخارجية القادمة وابرزها البطولة العربية في تونس من خلال الارقام التي سيسجلها اللاعبون في مختلف المسابقات.