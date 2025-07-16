اليوم .. انطلاق بطولة نادي بهلاء للكرة الطائرة

بمشاركة ١١ فريقا بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: تنطلق مساء اليوم الخميس بطولة نادي بهلاء للكرة الطائرة في أول تدشين رياضي للصالة الرياضية المغلقة بالنادي و تشهد البطولة مشاركة 11 فريقا تم تقسيمها لثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق السد ( 1 ) والنصر ( 1 ) وبلادسيت والجزيرة، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الاتحاد وشباب سنت والنصر (2) والسد ( 2) ) أما المجموعة الثالثة فضمت فرق ( الطلائع البسيوي والكور والطماح ) وستقام في أول أيام البطولة 3 مباريات تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بلقاء يجمع السد ( 1 ) مع النصر ( 1 )، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي الطلائع البسيوي والكور، على ان تختتم مباريات اليوم الأول بلقاء يجمع الاتحاد والنصر ( 2 ) .وتسعى إدارة نادي بهلاء من إقامة هذه البطولة من أجل تعزيز حضور كرة الطائرة في الولاية، واكتشاف المواهب وكذلك إعطاء المساحة للمواهب في هذه اللعبة لممارستها واستمرار تواجدها في الولاية والتي من خلالها سيتم اختيار عناصر تمثل النادي في المسابقات المحلية للاتحاد العماني لكرة الطائرة، وتعد لعبة الكرة الطائرة بنادي بهلاء من الألعاب الرياضية التي تحظى بممارسة واسعة بين شباب الفرق الأهلية.

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