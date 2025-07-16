الحصان كريم يفوز بكأس أفهار على مضمار أوستند البلجيكي

توج الحصان كريم للخيالة السلطانية بكأس أفهار للفئة الثانية، والذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة ٢٤٠٠ متر، وأقيم مساء أمس الاول على مضمار أوستند بمملكة بلجيكا، وفوز الحصان كريم بالمركز الأول وتتويجه بكأس افهار ( كأس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ) جاء بقيادة الفارس مايكل فورست وإشراف المدربة إليزابيث برنارد.

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