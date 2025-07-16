الرياضة

غزل المحلة ينظم يومًا رياضيًا لاكتشاف المواهب بالتعاون مع منطقة الغربية بالأزهر الشريف

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غزل المحلة ينظم يومًا رياضيًا لاكتشاف المواهب بالتعاون مع منطقة الغربية بالأزهر الشريف

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أحمد جودة - القاهرة -  

في إطار حرص نادي غزل المحلة على دعم قطاع الناشئين بالعناصر المميزة، نظم النادي اليوم بالتعاون مع منطقة الغربية بالأزهر الشريف يومًا رياضيًا مميزًا، شهد مشاركة عدد من المواهب الواعدة من طلاب المعاهد الأزهرية.

وقد أتاح هذا اليوم للمدربين في قطاع الناشئين بالنادي فرصة متابعة اللاعبين عن قرب، وتقييم مستواهم الفني والبدني، حيث تم اختيار عدد من اللاعبين المميزين وترشيحهم للانضمام إلى فرق القطاع، بينما تم تحديد موعد اختبار لاحق لمجموعة أخرى من اللاعبين الذين أبدوا إمكانيات واعدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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