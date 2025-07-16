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أحمد جودة - القاهرة -

وجّه أوديون إيجالو، المهاجم السابق لمانشستر يونايتد والهلال السعودي ومنتخب نيجيريا، نصيحة مباشرة لمواطنه فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، وسط الجدل الدائر حول مستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

إيجالو ينصح أوسيمين بتأمين مستقبله المالي قبل العودة إلى أوروبا

ويُعد أوسيمين هدفًا رئيسيًا لنادي الهلال السعودي، الذي تقدم بعدة عروض لضمه منذ ما قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، ولا تزال المحاولات جارية للحصول على توقيعه، وسط اهتمام من أندية أخرى مثل جالطة سراي التركي.

وفي تصريحات أدلى بها عبر قناته على موقع "يوتيوب"، قال إيجالو:

"أنصح فيكتور أوسيمين بأن يركّز على تأمين مستقبله المالي خلال العامين المقبلين، وبعد ذلك سيكون بإمكانه العودة إلى الملاعب الأوروبية".

وأضاف: "في النهاية، القرار يعود إليه وحده. ربما لا تؤخذ نصيحتي بعين الاعتبار، وربما أتعرض لانتقادات بسببها، لكنني عبّرت عن رأيي بصراحة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن وجهة أوسيمين المقبلة، مع استمرار اهتمام كبار الأندية الأوروبية والسعودية بخدماته، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه بقميص نابولي.