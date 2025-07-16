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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد بدأ يتابع عن كثب موقف لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس لويز، نجم يوفنتوس، تمهيدًا للتحرك نحو ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تحركات من مانشستر يونايتد تضع نجمًا برازيليًا تحت المجهر

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن إدارة الشياطين الحمر أبدت اهتمامها بضم اللاعب صاحب الـ27 عامًا، الذي انضم مؤخرًا إلى يوفنتوس قادمًا من أستون فيلا، في صفقة شهدت ضجة كبيرة داخل السوق.

ولا يبدو مانشستر يونايتد هو الطرف الوحيد المهتم، حيث أبدى نادي إيفرتون أيضًا رغبة في الدخول على خط المفاوضات، في حال فُتحت أبواب الرحيل أمام اللاعب خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم أن يوفنتوس لم يُظهر نية واضحة للتفريط في لويز، إلا أن تزايد الاهتمام الإنجليزي قد يدفع النادي الإيطالي لإعادة تقييم موقفه، خاصة إذا وصل عرض مالي مغرٍ يتماشى مع خطط النادي للموسم الجديد.