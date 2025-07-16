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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي تشيلسي لبدء حملة تطهير شاملة خلال سوق الانتقالات الصيفية، تتضمن رحيل عدد من الأسماء البارزة في الخط الأمامي، في ظل رغبة الإدارة في إعادة تشكيل الفريق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

تحركات مرتقبة في ستامفورد بريدج تفتح الباب أمام تغييرات هجومية

وبحسب صحيفة "ستاندرد"، فإن المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، البالغ من العمر 25 عامًا، دخل في مفاوضات متقدمة مع ناديه السابق بنفيكا من أجل العودة إلى الدوري البرتغالي، بعد فترة لم تكن مستقرة في لندن.

وفي السياق ذاته، بات الفرنسي كريستوفر نكونكو، صاحب الـ27 عامًا، مرشحًا هو الآخر للرحيل عن الفريق، خاصة بعد موسم عانى فيه من الإصابات وعدم الاستقرار الفني، ما جعله خارج حسابات المشروع الجديد لتشيلسي.

ومن المنتظر أن يشهد الصيف الحالي حركة انتقالات كبيرة داخل ستامفورد بريدج، في إطار سعي الإدارة لتقليص قائمة الفريق وتوفير مساحة للتدعيمات المنتظرة قبل انطلاق الموسم الجديد.