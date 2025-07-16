نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. ريبيرو يفضل رحيل وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة كبرى حول موقف المدير الفني الإسباني ريبيرو من أزمة وسام أبو علي ورغبته في الرحيل.

شبانة يفجر مفاجأة: ريبيرو يفضل رحيل وسام أبو علي

وقال شبانة شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي قد إستطلعت رأي ريبيرو حول ضرر الفريق فنيا من رحيل المهاجم الفلسطيني.

وأكمل شبانة بأن المدير الفني أثنى على أداء المهاجم الفلسطيني لكنه في نفس الوقت أكد ترحيبه برحيله حال وصول عرض مناسب للإدارة بسبب انشغاله واصراره على الانتقال لنادى آخر.

وأضاف شبانة أن هناك حالة من الإصرار لدى الكابتن محمود الخطيب للتعاقد مع مهاجم جديد حتى حال عدم رحيل وسام مؤكدا ان الأهلى يرفض سياسة لى الذراع نهائيا وقد تم إعادة فتح باب التفاوض من جديد مع الثنائي مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى ومنتخب مصر وأسامة فيصل مهاجم البنك الاهلى ومنتخب مصر ايضا.