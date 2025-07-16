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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي بورنموث تمسكه بمطالبه المالية لبيع المدافع الأوكراني الشاب إيليا زابارني، البالغ من العمر 22 عامًا، في ظل اهتمام قوي من جانب باريس سان جيرمان.

بورنموث يتمسك بمبلغ خرافي لبيع زابارني.. وباريس سان جيرمان يراقب

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت"، فإن إدارة بورنموث حددت سعرًا لا يقل عن 59 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل زابارني هذا الصيف، معتبرة أنه أحد أبرز الأصول الدفاعية في الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه بسهولة.

ويُعد زابارني من أبرز المواهب الدفاعية في الدوري الإنجليزي، حيث قدم مستويات قوية منذ انضمامه إلى بورنموث، ما جعله محل اهتمام من عدة أندية أوروبية، وعلى رأسها باريس سان جيرمان الذي يسعى لتدعيم خط دفاعه بعناصر شابة ومميزة.

ورغم رغبة النادي الفرنسي في التعاقد مع اللاعب، إلا أن المطالب المالية المرتفعة قد تعرقل الصفقة في الوقت الراهن، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد خلال الأسابيع المقبلة.