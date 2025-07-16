نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي إيطالي على المدافع البلجيكي دي وينتر.. توتنهام ينافس إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي توتنهام هوتسبير في منافسة مباشرة مع إنتر ميلان من أجل التعاقد مع المدافع البلجيكي الشاب كوني دي وينتر، البالغ من العمر 23 عامًا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

صراع إنجليزي إيطالي على المدافع البلجيكي دي وينتر.. توتنهام ينافس إنتر ميلان

ووفقًا لصحيفة "آي بيبر"، فإن دي وينتر الذي تألق في الموسم الماضي مع إمبولي الإيطالي بات محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية، بعد تطور مستواه اللافت وقدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي.

ويرغب توتنهام في تدعيم خطه الخلفي بعناصر شابة وقوية بدنيًا، ويعتبر دي وينتر خيارًا مثاليًا نظرًا لخبرته في الدوري الإيطالي وقدرته على التكيف مع الضغط العالي والأسلوب الهجومي الذي يفضله المدرب أنجي بوستيكوغلو.

من جهته، يرى إنتر ميلان في اللاعب فرصة لتعويض بعض الأسماء المرشحة للرحيل هذا الصيف، ما ينذر بمنافسة قوية بين الطرفين لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.