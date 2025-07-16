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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي ليدز يونايتد توصل إلى اتفاق مبدئي مع نيوكاسل يونايتد لضم لاعب الوسط الإنجليزي شون لونجستاف، البالغ من العمر 27 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ليدز يونايتد يقترب من ضم شون لونجستاف بعد اتفاق مبدئي مع نيوكاسل

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن المفاوضات بين الناديين شهدت تقدمًا ملموسًا في الأيام الأخيرة، ما مهد الطريق أمام الاتفاق على الخطوط العريضة للصفقة تمهيدًا لإتمامها بشكل رسمي قريبًا.

لونجستاف، الذي يعد من خريجي أكاديمية نيوكاسل، لعب دورًا مهمًا مع الفريق في السنوات الماضية، لكن التغييرات المتوقعة في خط وسط "الماكبايز" دفعت اللاعب للتفكير في خوض تحدٍ جديد.

ومن المتوقع أن يخضع لونجستاف للكشف الطبي في الأيام المقبلة، تمهيدًا لتوقيع العقود والانضمام إلى مشروع ليدز الطامح للعودة إلى البريميرليغ الموسم المقبل.